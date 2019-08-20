Умар Кремлев или Лутфулоев? Вскрылись подробности уголовного прошлого главы ФБР

Полное имя при рождении генсека – Лутфулоев Умар Али Назарович, а нынешняя фамилия принадлежит его супруге, как говорится в специальном расследовании издания «Советский спорт».

Еще за долго до начала расследования, на различных интернет-площадках стали появляться сведения о неоднократном привлечении Кремлева к уголовной и административной ответственности. Просочились данные о том, что он получил два срока за нанесение побоев и вымогательства, с разницей всего два года.

В октябре 2004 года подсудимый Умар Лутфулоев был осужден Серпуховским городским судом по ст. 163 ч. 2 УК РФ за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Срок заключения тогда назначили условный – четыре года лишения свободы, с испытательным пять лет. Лутфулоев не смог продержаться до истечения срока и уже в октябре 2006 года был арестован за побои.

По итогу заседания мировой суд No239 Серпуховского судебного района Московской области принял одно из мягчайших решений, предусмотренных статьей 116 ч. 2 (побои) и назначил Лутфулоеву один год лишения свободы условно. Журналисты издания «Советский спорт» отправили официальный запрос о судимостях Кремлева в органы МВД. Но ведомство ответило отказом, сославшись на законодательство о защите персональных данных.

Информация о том, что Умар Лутфулоев сменил прежнюю фамилию на Кремлева подтверждаются в официальных документах. Однако глава ФБР посчитал возможным предоставить дисциплинарной комиссии AIBA справку о судимости на фамилию Кремлева, и не предоставить сведения по своей предыдущей фамилии. Другими словами, он был нечестен с международной ассоциацией бокса.

В конце XX века на территории Серпухова орудовала ОПГ. В оперативной разработке следователей находился также и Умар Кремлев, тогда еще Лутфулоев, который числился как один из участников группировки. В материалах издания «МК-Урал» говорится, что данный гражданин отобрал одного из знакомых небольшую ювелирную мастерскую. И в течение определенного времени сделал из нее ООО «Кремлевское золото». Данная компания является основным активом Кремлева.

Кроме того, по разным данным, в пул подконтрольных им компаний входят: ООО «Трансстройком», которая предоставляет логистические услуги и занимается автомобильным грузовым транспортом; «Патриот», занимающиеся спортивной сферой; АНО «Центр Прогресса Бокса», занимается также деятельность в области спорта.

В интервью изданию «Р-Спорт» Кремлев рассказывал, что Федерация бокса уходит от бюрократии и вводит систему электронных паспортов. Кроме того, он подчеркнул, что не получает средств из бюджета и все деньги федерации привлекаются от частных инвесторов.

При этом не сложно выяснить, что ФБР каждый год получает от Министерства спорта около 90 млн рублей. Журналисты «Советского спорта» выяснили, что 50% этой суммы идет только на содержание аппарата управления Федерации. Годовая общая зарплата сотрудников составляет 40 млн рублей, и еще пять млн уходят на командировки.

При формировании бюджета на 2019 год Минспорт выделил ФБР рекордные 300 млн рублей. Надо сказать, что предыдущему главе федерации Борису Иванюженкову на организацию хватало намного меньше средств.