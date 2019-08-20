«Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам экстренно севшего в Подмосковье А321

В настоящий момент ведется сбор заявлений от пассажиров, они получат компенсации в течение двух недель, сообщает РИА «Новости».

Экстренную посадку на кукурузном поле называют «русским чудом на Гудзоне», сравнивая с вынужденной посадкой на воду реки Гудзон в 2009 году самолёта Airbus A320. Там также в двигатель попали птицы и дальнейший полет был невозможен.