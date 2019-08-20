«Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам экстренно севшего в Подмосковье А321
Сегодня, 10:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Авиаперевозчик начал выплачивать компенсации пассажирам лайнера А321, совершившего экстренную посадку в Подмосковье на кукурузном поле, пишут «Новые известия».
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В настоящий момент ведется сбор заявлений от пассажиров, они получат компенсации в течение двух недель, сообщает РИА «Новости».
Экстренную посадку на кукурузном поле называют «русским чудом на Гудзоне», сравнивая с вынужденной посадкой на воду реки Гудзон в 2009 году самолёта Airbus A320. Там также в двигатель попали птицы и дальнейший полет был невозможен.
Пилотам уральского лайнера присвоены звания Героев России, а фраза командира экипажа Дамира Юсупова «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» стала крылатой.
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