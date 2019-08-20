В Екатеринбурге активист задержан за пост в соцсетях
Сегодня, 13:03ОбществоФото: Страница Сергея Тиунова в соцсети
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Активист Сергей Тиунов из Екатеринбурга задержан за пост в соцсетях, в котором призывает поддержать протесты в Москве, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на слова самого задержанного.
Сюжеты: Екатеринбург
В отношении Тиунова, с его слов, составляют протокол по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Сотрудники полиции не разрешили активисту долго пользоваться телефоном, поэтому он не успел понять о каком точно посте идет речь.
Адвокат Роман Качанов пояснил журналистам издания, что, вероятно, речь идет о посте, где свердловчанин призывал поддержать акцию 3 августа в Москве с массовым выходом людей на улицы города.
Напомним, в Госдуме России создали комиссию по «иностранному вмешательству», в которую вошел депутат Андрей Альшевских.
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