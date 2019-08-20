В Екатеринбурге активист задержан за пост в соцсетях

В отношении Тиунова, с его слов, составляют протокол по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Сотрудники полиции не разрешили активисту долго пользоваться телефоном, поэтому он не успел понять о каком точно посте идет речь.