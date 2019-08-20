В Екатеринбурге мать и сын предстанут перед судом за организацию финансовой пирамиды

Следствие считает, что обвиняемые мать и сын в апреле 2012 года организовали кредитный потребительский кооператив и на протяжении двух лет посредством рекламы в СМИ обещали гражданам высокую доходность от инвестиции (до 35% годовых). В качестве источника вложения средств был выбран проект, связанный со строительством и деятельностью досугово-оздоровительного комплекса в Камышловском районе Свердловской области. При этом обвиняемые не планировали ничего вкладывать в данный проект.