В Екатеринбурге мать и сын предстанут перед судом за организацию финансовой пирамиды
В отношении двух руководителей некоммерческой организации «Дольфина-займ» прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Следствие считает, что обвиняемые мать и сын в апреле 2012 года организовали кредитный потребительский кооператив и на протяжении двух лет посредством рекламы в СМИ обещали гражданам высокую доходность от инвестиции (до 35% годовых). В качестве источника вложения средств был выбран проект, связанный со строительством и деятельностью досугово-оздоровительного комплекса в Камышловском районе Свердловской области. При этом обвиняемые не планировали ничего вкладывать в данный проект.
Введённые в заблуждение граждане передавали матери и сыну денежные средства. Частичные выплаты членам кооператива происходили за счёт привлечения новых участников. В общей сложности руководители «Дольфина-займ» похитили у 20 человек денежные средства в размере 5,5 млн рублей. Материалы уголовного дела были направлены следователями для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Екатеринбург.
Ранее в уральской столице местные жители получили на двоих 7 лет тюремного заключения за похищение у 160 человек суммы в 63,5 млн рублей путём создания финансовой пирамиды.