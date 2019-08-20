В Екатеринбурге проверяют больницу после ошибок экспертизы участника смертельного ДТП
Сегодня, 14:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сразу несколько комиссий работают в больнице № 24 в Екатеринбурге после обнаружения ошибок в результатах экспертизы Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельном ДТП, пишет «Комсомольская правда».
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В Горздраве сообщили, что проверка проводится для выяснения обстоятельств, приведших к ошибке, с целью недопущения повторения ситуации.
Напомним, Васильев является участником резонансного ДТП, произошедшего на улице Малышева, в результате которого погибли два человека. В результатах экспертизы свердловчанина были найдены ошибки, в частности неверно указаны имя пациента и дата проведения освидетельствования.
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