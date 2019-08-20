В Екатеринбурге проверяют больницу после ошибок экспертизы участника смертельного ДТП

В Горздраве сообщили, что проверка проводится для выяснения обстоятельств, приведших к ошибке, с целью недопущения повторения ситуации.

Напомним, Васильев является участником резонансного ДТП, произошедшего на улице Малышева, в результате которого погибли два человека. В результатах экспертизы свердловчанина были найдены ошибки, в частности неверно указаны имя пациента и дата проведения освидетельствования.