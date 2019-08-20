В Екатеринбурге семь школ не смогут принять учеников в новом учебном году

Школы, которые не отроются в сентябре, находятся на реконструкции и в состоянии ремонта. Сообщается, что 157 учебных заведений уральской столицы готовы принять детей.

По словам начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой, в этом учебном году в учебные заведения пойдут около 160 тысяч детей, 20 тысяч из них впервые пойдут в школу.