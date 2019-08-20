В Екатеринбурге семь школ не смогут принять учеников в новом учебном году
Сегодня, 20:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Семь школ Екатеринбурга не примут детей в предстоящем учебном году, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на мэрию.
Сюжеты: Екатеринбург
Школы, которые не отроются в сентябре, находятся на реконструкции и в состоянии ремонта. Сообщается, что 157 учебных заведений уральской столицы готовы принять детей.
По словам начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой, в этом учебном году в учебные заведения пойдут около 160 тысяч детей, 20 тысяч из них впервые пойдут в школу.
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