В Екатеринбурге создают группу по защите скверов

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В гордуме Екатеринбурга создадут рабочую группу по защите зеленых зон, пишет «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
С данной инициативой выступил спикер Игорь Володин. Это уже вторая группа, которую создают в Екатеринбурге по вопросам защиты парков и скверов. Первая группа была создана для урегулирования конфликта вокруг Храма-на-Драме.
Мэрия Екатеринбурга, в свою очередь, предложила список зеленых зон, которым необходимо присвоить статус особо охраняемых. В него вошли 19 земельных участков.
Напомним, в мае этого года в Екатеринбурге разгорелся конфликт вокруг строительства Храма святой Екатерины в Театральном сквере. Горожанам удалось отстоять парк, а для строительства храма осенью путем голосования обещали выбрать новый участок.
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