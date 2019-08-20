В Екатеринбурге создают группу по защите скверов

С данной инициативой выступил спикер Игорь Володин. Это уже вторая группа, которую создают в Екатеринбурге по вопросам защиты парков и скверов. Первая группа была создана для урегулирования конфликта вокруг Храма-на-Драме.

Мэрия Екатеринбурга, в свою очередь, предложила список зеленых зон, которым необходимо присвоить статус особо охраняемых. В него вошли 19 земельных участков.