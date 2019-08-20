В Екатеринбурге возбуждено второе уголовное дело по делу о нападении на Беззуба
Сегодня, 20:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полиция Екатеринбурга возбудила второе уголовное дело по факту нападения на общественника Алексея Беззуба, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Дело возбудили по статье «Грабеж с применением насилия». Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Первое уголовное дело правоохранители возбудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
На Беззуба напали 24 июля. Неизвестные избили его и украли рюкзак общественника. Пострадавший считает, что ограбление было инсценировано, а за нападением стоит депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников.
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