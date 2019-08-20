В Нижней Салде из-за сгоревшей квартиры будут судить работника газовой компании

Напомним, 18 января этого года сотрудники газовой компании проводили техническое обслуживание в многоквартирном доме в Нижней Салде. В одной из квартир работник «ГАЗЕКСа» проводил замену крана на газовой трубе, из-за неосторожных действий слесаря произошло возгорание. В результате ЧП полностью выгорела одна квартира и повреждены еще три. Размер ущерба превысил три миллиона рублей.