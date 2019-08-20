В Нижней Салде из-за сгоревшей квартиры будут судить работника газовой компании
Сегодня, 10:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении работника «ГАЗЕКСа», обвиняемого по статье «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности», сообщает надзорное ведомство.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Напомним, 18 января этого года сотрудники газовой компании проводили техническое обслуживание в многоквартирном доме в Нижней Салде. В одной из квартир работник «ГАЗЕКСа» проводил замену крана на газовой трубе, из-за неосторожных действий слесаря произошло возгорание. В результате ЧП полностью выгорела одна квартира и повреждены еще три. Размер ущерба превысил три миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в суд, санкция статьи предусматривает максимальное наказание до одного года лишения свободы.
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