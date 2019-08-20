В Реже предприниматель незаконно использовал бомбоубежища для торговли

Предприниматель использовал в коммерческих целях нежилые помещения, которые являлись противорадиационным укрытием. При этом договор аренды или иной договор, дающий право на это, у него отсутствовал.

Укрытия являются объектом гражданской обороны и относятся к федеральной собственности. Их незаконное и бесконтрольное использование может повлечь угрозу жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий и стихийных бедствий,отметили в прокуратуре города Реж.