В Реже предприниматель незаконно использовал бомбоубежища для торговли
Сегодня, 18:48ОбществоФото: pxhere.com
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Режевская городская прокуратура провела проверку в отношении местного бизнесмена, по результатам которой выяснила, что он незаконно владел федеральным имуществом и использовал его для получения прибыли, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Предприниматель использовал в коммерческих целях нежилые помещения, которые являлись противорадиационным укрытием. При этом договор аренды или иной договор, дающий право на это, у него отсутствовал.
Укрытия являются объектом гражданской обороны и относятся к федеральной собственности. Их незаконное и бесконтрольное использование может повлечь угрозу жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий и стихийных бедствий,отметили в прокуратуре города Реж.
По результатам проверки надзорное ведомство направило в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление об истребовании имущества из незаконного владения предпринимателя. Судья требования прокурора удовлетворил в полном объёме.
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