В Талице пьяный водитель-рецидивист отправился в колонию на 1 год и 10 месяцев

Согласно материалам дела, 24 марта 2019 года Завьялов находился за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками дорожной полиции. В ходе проверки было установлено, что в момент совершения правонарушения он был условно осуждён к лишению свободы, а также тремя годами ранее был привлечён к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

С учётом того, что задержанный не сделал выводов, не встал на путь исправления, суд постановил отменить условное наказание по предыдущему приговору и назначил Леониду Завьялову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, после выхода на свободу он будет на 2,5 года лишён права управлять транспортным средством.