В уральском поселке закрыли магазин из-за слива нечистот в водоем
Сегодня, 10:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Белоярском поселке приставы закрыли продовольственный магазин из-за отсутствия канализации, сообщает УФССП по региону.
Отходы утилизировались на прилегающей территории и уходили в открытый водоем, что было выявлено в ходе проверки Роспотребнадзора. В связи с нарушением санитарных норм принято решение о закрытии торговой точки на 30 дней.
Ранее на Урале предприятие было оштрафовано на восемь миллионов рублей за загрязнение почвы.
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