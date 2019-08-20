Житель Екатеринбурга приговорен к общественным работам за пост про митинг в Москве
Сегодня, 19:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге Ленинский райсуд назначил 100 часов общественных работ Сергею Тиунову за пост в соцсети, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Общественник разместил пост на своей странице, в котором призывал поддержать акцию протеста, которая прошла 3 августа в Москве. Суд признал его виновном по части 8 статьи 20.2 КоАП «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Напомним, что акции протеста прошли в Москве из-за недопуска на выборы в Мосгордуму большинства независимых кандидатов. 3 августа на акции протеста было задержано около 600 человек, по информации «ОВД-Инфо» — порядка 1001 человека.
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