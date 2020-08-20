Дело на экс-директора фонда Шипулина завели после турнира в поддержку детдома Тагила

Уголовное дело в отношении Виктории Щелковой, которая возглавляла благотворительный фонд депутата Госдумы Антона Шипулина, было возбуждено после хоккейного турнира «Матч звезд». Его проводили в 2018 году в поддержку сирот из Нижнего Тагила, пишет Е1.

По информации издания, Щелкова заключала фиктивные договоры на уже оказанные услуги по сопровождению «Матча звезд». Так она завладела одним миллионом рублей, который принадлежал фонду. Уголовное дело возбудили в марте 2020 года. Виктория Щёлкова сначала проходила по нему свидетелем, а затем стала обвиняемой. В хоккейном матче принимали участие спортсмены и актеры. За вечер фонду Шипулина удалось собрать три миллиона рублей. Деньги предназначались для строительства спортивной площадки для воспитанников детского дома в Нижнем Тагиле. Вчера Шипулин заявил, что уголовное дело в отношении экс-директора фонда станет уроком для тех, кто хочет нажиться на благотворительности.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter