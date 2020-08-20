Дело на экс-директора фонда Шипулина завели после турнира в поддержку детдома Тагила

По информации издания, Щелкова заключала фиктивные договоры на уже оказанные услуги по сопровождению «Матча звезд». Так она завладела одним миллионом рублей, который принадлежал фонду.
Уголовное дело возбудили в марте 2020 года. Виктория Щёлкова сначала проходила по нему свидетелем, а затем стала обвиняемой.
В хоккейном матче принимали участие спортсмены и актеры. За вечер фонду Шипулина удалось собрать три миллиона рублей. Деньги предназначались для строительства спортивной площадки для воспитанников детского дома в Нижнем Тагиле.
Вчера Шипулин заявил, что уголовное дело в отношении экс-директора фонда станет уроком для тех, кто хочет нажиться на благотворительности.