Исчезнувшие олени и рабочие моменты. Итоги дня в Нижнем Тагиле

18 августа глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин сообщил, что количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле превышает две тысячи человек. Цифра не сошлась с официальной статистикой, по которой в городе 1355 заболевших. Сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса TagilCity.ru рассказали о том, что обнародованная ошибочная статистика по числу заболевших в городе является «рабочим моментом». По мнению оперштаба, данная ситуация никак не сказалась на оказании медпомощи больным.