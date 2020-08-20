Исчезнувшие олени и рабочие моменты. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Исчезнувшие олени и рабочие моменты. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:55ОбществоФото: страница "УБТ-сервис" в "Инстаграм"
Рассказываем о главных событиях 20 августа в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле началась подготовка проектов планировки и межевания территории в Черноисточинске для строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная». Проект будет представлен до 1 сентября 2021 года. После этого его необходимо будет защитить в правительстве Свердловской области для того, чтобы получить деньги в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Для поселка Уралец до 15 августа 2021 года разработают проект системы холодного водоснабжения. Свои предложения могут внести физические и юридические лица.

До конца 2020 года в посёлке Горбуново отремонтируют улицу Проселочную, на состояние которой жаловались местные жители. Ремонтные работы пройду в рамках муниципального контракта, заключённого с МУП «Тагилдорстрой».

Печальным известием минувшего дня стала смерть трехкратного чемпиона Нижнего Тагила по шахматам Анатолия Ожгибцева.

18 августа глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин сообщил, что количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле превышает две тысячи человек. Цифра не сошлась с официальной статистикой, по которой в городе 1355 заболевших. Сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса TagilCity.ru рассказали о том, что обнародованная ошибочная статистика по числу заболевших в городе является «рабочим моментом». По мнению оперштаба, данная ситуация никак не сказалась на оказании медпомощи больным.

Сегодня в Нижнем Тагиле были установлены новые арт-объекты — олень и два олененка. Однако позднее фигуры пропали.

Поставили вчера, посмотрели, как будут смотреться. Сегодня поставили еще раз уже по-другому. У нас пока нет креплений пока. Крепления сделаем и поставим обратно, пояснил TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулкадыров.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
итогиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы