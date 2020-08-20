Оперштаб назвал «рабочим моментом» ошибку в статистике заболевших COVID-19 в Тагиле

Оперштаб назвал «рабочим моментом» ошибку в статистике заболевших COVID-19 в Тагиле

Сегодня, 13:06ОбществоPhoto: pixabay.com
Ошибка в статистике больных коронавирусом в Нижнем Тагиле, которая произошла 18 августа, когда было названо 2,2 тысячи заболевших, вместо 1,3 тысячи, по мнению свердловского оперативного штаба, является «рабочим моментом».

Сам факт обнародования на совещании указанных показателей не мог и не повлиял на качество оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, как и на межведомственное взаимодействие компетентных структур. Это рабочий момент,рассказали TagilCity.ru в оперативном штабе.

Напомним, 18 августа в ходе совещания по подготовке к новому учебному году, глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин сообщил, что количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле выше, чем это указано в официальной статистике (на тот момент число зараженных составляло 1355 человек — прим. ред.). Однако тем же вечером оперативным штабом информация была опровергнута. Сообщалось, что произошла техническая ошибка, а с сотрудника, ответственного за подготовку доклада, взяты объяснения.

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