Сторонники опального Сергия вышли на митинг к зданию Екатеринбургской епархии

Сторонники лишенного сана схиигумена Сергия вышли на митинг к зданию Екатеринбургской епархии. Они не согласны с решением о переводе монахинь из Среднеуральского женского монастыря в другие обители, сообщает Znak.

Митингующие требуют, чтобы решение о существовании обители принималось «православными христианами, а не лжемитрополитом Кириллом и его приспешниками». Они задают вопросы о том, действительно ли их отлучили от церкви, почему их нельзя исповедовать, отпевать, а также почему нельзя читать молитвы для раковых больных. К зданию епархии пришел поддержать монаха и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который является одним из его сторонников. Накануне митрополит Кирилл подписан указ о переводе монахинь из Среднеуральского монастыря в другие обители. После этого представитель Сергия Всеволод Могучев опубликовал видео, где объявил о «боевой тревоге».

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