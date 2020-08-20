Сторонники опального Сергия вышли на митинг к зданию Екатеринбургской епархии

Сторонники опального Сергия вышли на митинг к зданию Екатеринбургской епархии

Сегодня, 13:51ОбществоФото: Яндекс.Карты
Сторонники лишенного сана схиигумена Сергия вышли на митинг к зданию Екатеринбургской епархии. Они не согласны с решением о переводе монахинь из Среднеуральского женского монастыря в другие обители, сообщает Znak.

Митингующие требуют, чтобы решение о существовании обители принималось «православными христианами, а не лжемитрополитом Кириллом и его приспешниками».

Они задают вопросы о том, действительно ли их отлучили от церкви, почему их нельзя исповедовать, отпевать, а также почему нельзя читать молитвы для раковых больных.

К зданию епархии пришел поддержать монаха и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который является одним из его сторонников.

Накануне митрополит Кирилл подписан указ о переводе монахинь из Среднеуральского монастыря в другие обители. После этого представитель Сергия Всеволод Могучев опубликовал видео, где объявил о «боевой тревоге».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Екатерибургская епархияЕкатеринбургсхиигумен Сергийсреднеуральский женский монастырь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы