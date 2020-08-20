Суд Нижнего Тагила отказал в УДО фигуранту «московского дела»

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении жителю Москвы Кириллу Жукову, который был осужден на три года по «московскому делу» после протестов 27 июля 2019 года, сообщает Znak.

Против УДО выступил представитель гособвинения, который уверен, что освобождать Жукова пока рано. Адвока Алексей Бущмаков, представляющий интересы Жукова, сообщил, что дома у мужчины находятся престарелые родители, которые способны повлиять на него лучше, чем исправительная колония. Однако данный довод не был принят во внимание. Напомним, Кирилла Жукова осудили на три года с отбыванием срока в колонии общего режима по части 1 статьи 318 УК РК («Применение насилия в отношении сотрудника полиции»). Он во время протестов в Москве 27 июля 2019 года, как считает следствие, ударил сотрудника Росгвардии. «Московское дело» появилось после того, как СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» из-за акций протеста. Поводом стал недопуск большей части независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинству фигурантов дела впоследствии предъявили обвинения в применении насилия к представителям власти.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter