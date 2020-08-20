В Екатеринбурге пресекли попытку отправки в Китай коллекции старинных предметов

В Екатеринбурге пресекли попытку отправки в Китай коллекции старинных предметов

Сегодня, 15:52ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Екатеринбурге таможенники пресекли пересылку уникальной археологической коллекции в Китай, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Житель Екатеринбурга пытался отправить старинный русский самовар, внутри которого находились предметы культуры и истории: бинокль времен ВОВ, старинные китайские монеты, а также коллекция археологических металлических предметов.

Для нашего региона пересылка в международных почтовых отправлениях предметов культуры — редкий факт. Иногда случаются посылки с вложениями XIX века: это киотные кресты, старинные русские самовары, монеты. Попытка пересылки целой коллекции предметов XIII–XIV веков случилась в нашей практике впервые,рассказал главный государственный таможенный инспектор таможенного поста Аэропорт Кольцово (почтовый) Михаил Прошутин.

Также были обнаружены предметы, которые, согласно экспертному заключению, были найдены «черными археологами» в районе лесостепи-степи Зауралья и Западной Сибири.

Состав находок указывает на разграбление языческого святилища кочевых татар XIII–XIV веков,. когда они еще не приняли ислам.

Екатеринбуржец пытался отправить посылку
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Оценить коллекцию почти невозможно, так как большинство предметов найдены впервые. Эксперт считает, что примерная стоимость превышает пол миллиона рублей.

В действиях екатеринбуржца, пытавшегося отправить посылку, усматриваются признаки преступления по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). По ней предусмотрено наказание от трех до семи лет лишения свободы.

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