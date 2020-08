В Екатеринбурге суд приговорил к 300 часам обязательных работ бывшего следователя, которая потеряла наркотики, являвшиеся вещественными доказательствами, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Будучи следователем, женщина не поместила в камеру хранения наркотики, оставив их в своем кабинете. В результате наркотики пропали. Бывшая следователь не признала свою вину. Она пыталась убедить суд, что пакет похитили из ее служебного сейфа. Однако ей не удалось доказать этот факт. Суд признал ее виновной в халатности и нарушении правил хранения наркотических веществ и приговорил ее 300 часам обязательных работ.

