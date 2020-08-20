В Нижнем Тагиле более 1,7 тысячи компаний заключили договор на вывоз мусора

В Нижнем Тагиле более 1,7 тысячи компаний заключили договор на вывоз мусора

Сегодня, 09:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле договор с региональным оператором на вывоз ТКО заключило 1781 юридическое лицо. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ООО «Компания"Рифей»».

Кроме того, на территории Горноуральского ГО договора заключили 163 компании.

Отмечается, что подать заявление на заключение договора с региональным оператором юридическое лицо может двумя способами:

  • Путем личного обращения в клиентские офисы АО "РИЦ"
  • Отправив заявление через официальный сайт регионального оператора

Договор с регоператором — это гарантия исполнения законодательства в сфере охраны природы и защиты экологии (отходы предприятия будут своевременно вывезены и не навредят окружающей среде). Утвержденный график вывоза и учёт твердых коммунальных отходов (исходя из нормативов накопления) обеспечит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям стабильность и прогнозируемость платежей в течение всего срока действия договора, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе регионального оператора.

Ранее в компании рассказали, куда обращаться в случае обнаружения несанкционированной свалки.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
мусорвывоз мусорадоговорНижний ТагилРифей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы