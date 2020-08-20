В Нижнем Тагиле на Вагонке восстановили движение трамваев после ремонта коллектора

В Нижнем Тагиле на Вагонке восстановили движение трамваев после ремонта коллектора

Сегодня, 08:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на Вагонке в месте обвала грунта после прорыва трубы канализационного коллектора на улице Зари накануне вечером было восстановлено движение трамваев. Об этом сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Движение трамваев по Вагонке до Пихтовых гор возобновлено в 21.55. Вагоны 10, 11 и 12 маршрутов возвращены на привычные трассы следования, сообщает «Тагильский трамвай».

Напомним, из-за аварии на Вагонке, которая произошла 14 августа, было приостановлено движение трамваев. Восстановительные работы были осложнены дождливой погодой. Кроме того, специалисты ООО «Водоканал-НТ» выяснили, что старая железобетонная труба полностью разрушена. Ее было решено заменить. Стоимость работ составит 2,3 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтВагонкатрамвайНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы