В Нижнем Тагиле появится туристический маршрут по православным храмам и монастырям

В 2020 году центр получил субсидию в размере 495 тысяч рублей в рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Общая стоимость создания маршрута по храмам и монастырям составляет 550 тысяч рублей. Предполагается установка 26 знаков. На них будет размещена пиктограмма, название объекта, а также QR-код, позволяющий посмотреть актуальную информацию.