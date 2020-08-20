В Нижнем Тагиле появится туристический маршрут по православным храмам и монастырям

В Нижнем Тагиле появится туристический маршрут по православным храмам и монастырям

Сегодня, 15:07ОбществоPhoto: Центр развития туризма Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле создадут новый туристический маршрут по православным храмам и монастырям, сообщает Центр развития туризма города.

Памятники религии, истории и культуры представляют существенную мотивировку посещения того или иного региона или города. Туристический маршрут «Нижний Тагил — наше духовное» получил поддержку Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви, рассказали в Центре развития туризма.

В 2020 году центр получил субсидию в размере 495 тысяч рублей в рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Общая стоимость создания маршрута по храмам и монастырям составляет 550 тысяч рублей. Предполагается установка 26 знаков. На них будет размещена пиктограмма, название объекта, а также QR-код, позволяющий посмотреть актуальную информацию.

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