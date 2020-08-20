В ОЭЗ «Титановая долина» назначили нового генерального директора

Исполняющим обязанности гендиректора он стал после того, как 17 февраля прежнего гендиректора Артемия Кызласова задержали по подозрению во взяточничестве. На данный момент Кызласову уже предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере»).