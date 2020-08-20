Зарезали мать и задушили ребенка. Дело об убийстве тагильской семьи на Вагонке

Убийство произошло 22 октября в квартире на Ленинградском проспекте. Как сообщали СМИ, женщина скончалась от ножевых ранений, а девочку задушили. Злоумышленник скрылся из квартиры. Соседи рассказали, что после смерти мужа, женщина начала выпивать. В квартиру постоянно приходили гости и устраивали шумные застолья. Родственники не раз отправляли ее на лечение от алкогольной зависимости, однако это не давало результатов. Тагильчанка воспитывала дочь, но жила девочка с бабушкой. Она часто навещала мать. Знакомые семьи говорили, что девочке не нравился образ жизни матери. Ребенок учился в школе № 61. Там для учеников и учителей ее смерть стала шоком.
23 октября полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве. Однако о ходе расследования дела было мало что известно. Им занимался отдел следственного комитета по Дзержинскому району. Руководитель отдела Анатолий Черноус пояснил TagilCity.ru, что данное уголовное дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел. Руководитель пресс-службы СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга отметил, что подробности не разглашаются. В интересах следствия.
Уголовное дело расследуется четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР. Принимается комплекс мер по раскрытию этого преступления, пояснил Александр Шульга.
Знакомые семьи говорили, что один из подозреваемых — поклонник женщины. Якобы они состояли в отношениях, в день распития алкоголя между ними произошел конфликт, в ходе котрого и было совершено преступление. А девочка стала свидетелем. Однако до сих пор неизвестно, почему преступление за два года все еще не расследовано. Если бы вина так называемого поклонника нашла подтверждение, то суд уже должен был состояться.
Ситуации, когда алкоголь становится причиной несчастий, нередки. Многие преступления, совершающиеся на бытовой почте, не обходятся без предварительного употребления спиртного. Со слов соседей, для убитой тагильчанки губительным стало употребление спиртного. Причем выпивать она начала после стрессовой ситуации — смерти супруга. И бросить пить она так и не смогла, несмотря помощь родственников в лечении. Специалисты говорят, что излечиться от алкогольной зависимости невозможно.
В основном люди не могут справиться со стрессом и убегают, прячутся за алкоголь. И женский, и мужской алкоголизм не лечатся, можно снять зависимость, а вылечить человека невозможно. Для успешного избавления от недуга нужно огромное желание самого пациента. Если человек выражает желание вылечиться, просит о помощи, тогда можно ему помогать. Но помощь должна оказываться в комплексе. Надо не только убрать зависимость, но и помочь человеку адаптироваться в социуме, потому что, чаще всего, он прячется от социума за алкоголь, не может справиться с какими-то жизненными ситуациями, рассказывает директор реабилитационного центра «Лотос» Светлана Зайцева.
По словам Зайцевой, мужчины чаще способны рассказать о проблемах с алкоголем, женщинам это дается сложнее.
Женщины дома прячутся, убегают от ситуации. Хотя в последнее время все меняется, потому что больше невозможно держать под одеялом эту проблему, и женщины приходят лечиться, говорит директор центра.
Для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бывает тяжело выбраться из нее самостоятельно. Они стремятся найти опору в жизни, и этой опорой часто становится мужчина. В таких ситуациях они забывают о собственной безопасности.
Психолог Людмила Свиридова рассказала TagilCity.ru, что в случаях, когда женщины не думают о том, кого они приводят в дом, страх одиночества преобладает над чувством самосохранения.
Эта тема очень глубокая. Это идет из детства — состояние жертвы. Женщина ищет защиты, и в то же время она не замечает, что над ней нависает угроза. Как правило, один из родителей — отец, жестоко обращался с матерью или другими членами семьи. И у женщины нет другой модели поведения с мужчинами. Ей кажется, что мужчина должен быть грозным, считает психолог.
Вместе с тем, женщины бывают неразборчивы в выборе спутника жизни, потому что видят так свою судьбу. По словам Свиридовой, они думают, что где-то есть другие мужчины, но им самим такого не найти. Если с ними жестоко обращаются, они пишут заявление в полицию, но потом забирают его, оправдывая мужчину. А мужчины-агрессоры, как животные, чувствуют свою жертву.
Женщина понимает опасность, но обманывается, что все будет хорошо, что хоть какой-то мужчина нашелся, говорит Людмила Свиридова.
Вопрос сохранения безопасности здесь не срабатывает и в отношении детей. Про ребенка эмоционально нестабильная женщина думает меньше всего. Приводя мужчину в дом, она не верит, что для жизни ребенка существует угроза.
Такие женщины оправдывают мужчину по каким-либо причинами — он несчастный, у него ничего не получается, на самом деле он хороший, говорит психолог.
Женское счастье — это важно, но, выбирая спутника жизни, нужно помнить, в первую очередь, о своей безопасности и безопасности своих детей. Российские женщины довольно часто становятся жертвами мужчин-обманщиков или преступников. Одни в поиске второй половины переводят сотни тысяч «бизнесменам из Австралии». Другие приводят в дом рецидивистов, убеждая себя, что они исправились. Третьи самоотверженно лечат алкоголика «с тяжелой судьбой». Как правило, такие попытки плохо заканчиваются. Порой цена такому опыту — человеческая жизнь.