Зарезали мать и задушили ребенка. Дело об убийстве тагильской семьи на Вагонке

В основном люди не могут справиться со стрессом и убегают, прячутся за алкоголь. И женский, и мужской алкоголизм не лечатся, можно снять зависимость, а вылечить человека невозможно. Для успешного избавления от недуга нужно огромное желание самого пациента. Если человек выражает желание вылечиться, просит о помощи, тогда можно ему помогать. Но помощь должна оказываться в комплексе. Надо не только убрать зависимость, но и помочь человеку адаптироваться в социуме, потому что, чаще всего, он прячется от социума за алкоголь, не может справиться с какими-то жизненными ситуациями, рассказывает директор реабилитационного центра «Лотос» Светлана Зайцева.