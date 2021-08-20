Батуты и аттракционы будут убраны у входа в парк Маяковского в Екатеринбурге

Участок на улице Ткачей перед входом в ЦПКиО в постоянное пользование учреждению передала администрация Екатеринбурга, чтобы, в том числе, избавить эту площадь от «раздражающих» уличных развлечений, сообщает Znak.
Ранее руководство парка не могло контролировать работу на этой территории различных аттракционов и батутов.
В парке Маяковского выразили надежду на то, что в ближайшее время территорию у входа в парк покинут нелегально размещенные там развлечения, которые не всегда являются безопасными для посетителей.
Напомним, в конце июля 2021 года проект постановления, касающегося использования земель, на которых частные предприниматели Свердловской области устанавливают батуты, разработало Министерство по управлению государственным имуществом. Размещение аттракционов планируется сделать платным.