Батуты и аттракционы будут убраны у входа в парк Маяковского в Екатеринбурге

Батуты и аттракционы будут убраны у входа в парк Маяковского в Екатеринбурге
Батуты и аттракционы будут убраны у входа в парк Маяковского в Екатеринбурге
Сегодня, 13:09ОбществоФото: Яндекс.Карты
Руководство парка Маяковского в Екатеринбурге уберет от входа аттракционы и батуты. Земельный участок в пользование ЦПКО передала городская администрация.

Участок на улице Ткачей перед входом в ЦПКиО в постоянное пользование учреждению передала администрация Екатеринбурга, чтобы, в том числе, избавить эту площадь от «раздражающих» уличных развлечений, сообщает Znak.

Ранее руководство парка не могло контролировать работу на этой территории различных аттракционов и батутов.

В парке Маяковского выразили надежду на то, что в ближайшее время территорию у входа в парк покинут нелегально размещенные там развлечения, которые не всегда являются безопасными для посетителей.

Напомним, в конце июля 2021 года проект постановления, касающегося использования земель, на которых частные предприниматели Свердловской области устанавливают батуты, разработало Министерство по управлению государственным имуществом. Размещение аттракционов планируется сделать платным.

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Екатеринбург
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