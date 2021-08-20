Благоустройство «Тагильской лагуны-2» близится к финалу

На сегодняшний день почти завершена облицовка террасы и запущен скейт-парк. Теперь художники заканчивают оформление бетонного ограждения, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. По его словам, строители начали работать в зоне картинг-центра, был завезен щебень, прибыли ограждающие блоки и два картинга. Также на 90% обустроены сети освещения, теперь производится монтаж видеонаблюдения, обустраивается парковка и велодорожка. Асфальтирование тротуаров также подходит к концу.
На совещание прибыл и педагог ГДДЮТ Максим Зяблицев. На инвалидной коляске он проехал по новым пешеходным дорожкам и порекомендовал, как возможно усовершенствовать определенные заезды, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Владислав Пинаев отметил, что, несмотря на то, что кажется, будто многое на объекте уже готово, присутствует большое количество моментов. Их необходимо учесть. На данный момент все идет по графику.
Напомним, 12 августа стало известно, что скейт-площадка завершена на площадке строительства «Тагильской лагуны-2». Ребят также пригласили опробовать новое сооружение. Владислав Пинаев рассказал, что стена, которая установлена на заднем фоне с площадкой, станет яркой. Кроме того, будут разукрашены и баскетбольная площадка.