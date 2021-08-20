Благоустройство «Тагильской лагуны-2» близится к финалу

На сегодняшний день почти завершена облицовка террасы и запущен скейт-парк. Теперь художники заканчивают оформление бетонного ограждения, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. По его словам, строители начали работать в зоне картинг-центра, был завезен щебень, прибыли ограждающие блоки и два картинга. Также на 90% обустроены сети освещения, теперь производится монтаж видеонаблюдения, обустраивается парковка и велодорожка. Асфальтирование тротуаров также подходит к концу.