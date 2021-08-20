«Единая Россия»: Школьники начнут учиться очно с 1 сентября

Единороссы не поддерживают введение ограничений в отношении педагогов и школьников, которые отказываются прививаться. В партии настаивают, что в сентябре все учащиеся должны начать заниматься в очном формате.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов встретился с детским омбудсменом Анной Кузнецовой перед началом нового учебного года. Участники беседы затронули вопросы, связанные с проведением учебного процесса, а также исполнением требований санитарно-эпидемиологических норм. Об этом пишет nashgorod.ru. После разговора с министром Анна Кузнецова заверила, что в Российской Федерации сейчас не станут переводить обучение на удаленный формат. Она рассказала о своей позиции. Уполномоченный при президенте по правам ребенка считает, что первого сентября все учащиеся должны быть в классах. Учебные учреждения способны соблюсти требования, предъявляемые при эпидемии коронавируса. Школьники должны учиться очно. По словам Кузнецовой, по причине скорого распространения коронавируса привиться крайне важно. Но актуальность вакцинации не подразумевает принуждения. Нельзя подвергать дискриминации преподавателей и учеников, которые не привились от COVID-19. Министр просвещения подтвердил, что власти не планируют переводить учащихся на дистанционку. Министерство с каждым субъектом РФ отдельно проработало меры, призванные сдержать распространение болезни. Обучение будет максимально безопасным. На сайте «Единой России» сообщается, что партии удалось сохранить за студентами право самим решать, вакцинироваться или нет. Наличие или отсутствие прививки не должно сказываться на образовательном процессе и возможности заселиться в общежитие. Ректоры крупнейших высших учебных заведений России поддержали позицию партии. Руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе Ира Овчинникова рассказала о депутатском контроле за подготовкой школ к новому учебному году. «Ежегодно депутаты проверяют готовность образовательных учреждений в своих округах к началу учебного года. Сейчас это особенно важно в условиях пандемии коронавируса. Во всех школах на входе должны быть термометры и все необходимое оборудование для санитарной обработки. В ходе таких объездов мы узнаем у руководителей учебных заведений о еще нерешенных проблемах. Это будет учитываться при формировании бюджета города. В рамках этой работы 20 августа мы примем участие в открытии школы №25. В ней был проведен капитальный ремонт. С 1 сентября в школе появятся дополнительные второй, третий и четвертый классы», - сообщила она.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter