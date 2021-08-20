Михаил Дегтярев добился послаблений для хабаровских рыбаков

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев смог добиться послаблений для жителей региона во время осенней путины. В этом году рыбопромышленники получили разрешение ставить для лова рыбы плавные сети, а также уменьшился размер заездок, установленных в Амурском лимане.

Как сообщает transsibinfo.com, в этом году осенняя путина на Амуре и в Амурском лимане стартует на пять дней раньше, чем обычно. Михаил Дегтярев пояснил, что администрация получила большое количество обращений от рыбаков. Рыбопромышленники просили вернуть возможность заниматься промыслом с помощью плавных сетей. Данный вопрос был проработан совместно с Росрыболовством, как рассказал глава Хабаровского региона, ведомство дало разрешение использовать сети, пока рыбаки не перейдут на новые средства отлова. Кроме того, как отметил Михаил Дегтярев, большое количество обращений было связано с заездками, которые хабаровчане устанавливали в Амурском лимане. По мнению местных жителей, это сократило количество рыбы по сравнению с предыдущим периодом. Правительство региона рассмотрело жалобы и приняло решение уменьшить размер заездок. Михаил Дегтярев рассказал, что в соответствии с новыми правилами длина крыла заездок не должна превышать 1 500 метров. Благодаря ограничению по течению реки будет проходить больше рыбы, что позволит развиваться рыбному промыслу. По словам главы Хабаровского края, он отстоял интересы и представителей коренных малочисленных народов Севера, и местных рыбаков-любителей. В этом году для них не будет ограничен вылов рыбы. Кроме того, Дегтярев отметил, что в конце августа в Хабаровске состоится Дальневосточный рыбный форум. Это мероприятие пройдет в краевой столице впервые и соберет представителей коренных народов, научного сообщества и рыбного промысла. Отметим, что Михаил Дегтярев смог учесть интересы представителей коренных народов, рыбаков-любителей и рыбопромышленников для сохранения летних лососей в регионе. Также администрация Хабаровского края внимательно отнеслась к мнению ученых, которые в течение семи лет обращали внимание на уменьшение популяции рыбы в Амуре после крупного наводнения 2013 года. В 2020 и 2021 годах по этой причине летняя путина в Амуре не проводилась. Благодаря этому река смогла восстановиться и сохранить популяцию рыбы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter