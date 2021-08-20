По несколько часов ждать багаж вынуждены пассажиры в Кольцово в Екатеринбурге

По несколько часов ждать багаж вынуждены пассажиры в Кольцово в Екатеринбурге
По несколько часов ждать багаж вынуждены пассажиры в Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 22:46ОбществоФото: 1MI
Пассажиры, которые прибыли из Анапы и Минеральных вод в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, должны несколько часов ожидать, пока можно будет получить свой багаж. На это пожаловались несколько человек, находящихся в зоне выдачи.

По словам одной из пассажирок, людям вокруг становится плохо, дети болеют, а мамы выглядят устало. Уральцы прибыли в 15.30 и уже около полутора часов ожидают багаж. В аэропорту подтвердили данный факт, однако в случившемся обвинили авиакомпании. В Кольцово пояснили, что за сегодняшний день в течение часа прибыло сразу 11 рейсов. В это число входят 6 рейсов, которые прилетели вне расписания с задержками, сообщает Е1.

Напомним, 6 августа стало известно, что свыше 500 человек не могут вылететь из аэропорта Кольцово из-за грозы, накрывшей город минувшей ночью. По словам пассажиров, которые провели в ожидании на посадку более 10 часов, им так и не предоставили горячее питание.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
КольцовоАэропорт «Кольцово»задержка вылетарейсЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы