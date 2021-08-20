Поджог блогера в TikTok и похороны на дороге. Итоги дня в Свердловской области

Поджог блогера в TikTok и похороны на дороге. Итоги дня в Свердловской области
Поджог блогера в TikTok и похороны на дороге. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:15ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 20 августа.

Несколько десятков человек вышли на проезжую часть, чтобы проводить покойного в последний путь в Екатеринбурге. Из-за этого образовалась огромная пробка. Водители пытались объехать затор по близлежащим улицам, на которых также скапливались автомобили. В ГИБДД пояснили, что к ним не обращались с жалобами, однако за такое нарушение правил ПДД нарушителям грозит штраф в 500 рублей.

Работники тагильского УВЗ пожаловались на принудительную вакцинацию от коронавируса. Один из сотрудников рассказал, что руководство обещало лишить непривитых и их начальство премий. На предприятии отрицают это факт. Там объясняют увеличение числа желающих вакцинироваться проводимой просветительской деятельностью.

Свердловчанка с коронавирусом умерла после родов первенца в Екатеринбурге. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии на 37 неделе беременности. Врачи сделали ей кесарево сечение, но не смогли спасти. Младенца отправили в перинатальный центр, медики борются за его жизнь. В больнице не стали комментировать ситуацию из-за врачебной тайны.

Для ролика в TikTok молодой человек из Краснотурьинска поджег своего друга. Блогеры пришли на берег пруда, один из них надел штаны и кофту с капюшоном. Второй молодой человек облил его воспламеняющейся жидкостью и поджег. Герой ролика прыгнул в воду через несколько секунд, он не пострадал.

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