Стало известно имя вероятного заместителя прокурора Свердловской области

Ранее Лелеко занимал различные должности в прокуратуре и Следственном комитете не только в УрФО, но и в Сибири. С 2016 года он работал руководителем Следственного управления СКР по Новосибирской области. В 2021 года его отстранили от должности из-за плохих показателей раскрываемости уголовных дел. В отношении Лелеко была назначена служебная проверка. Он ушел на пенсию в апреле этого года по истечению контракта с работодателем.