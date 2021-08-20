Стрит-арт о проблемах домашнего насилия появится в Нижнем Тагиле

Еще один рисунок из серии тематических граффити на злободневную тему появится в Нижнем Тагле на подобие того, что было на днях нарисовано в центре Екатеринбурга на улице Толмачева, 9. Граффити принадлежит екатеринбурженке Антонии Лев. Его она нарисовала при поддержке общественной организации «Стигма», пишет Znak.
Уличные картины на тему противодействия домашнему насилию появились благодаря финансовой помощи граждан — сбор средств был объявлен через краудфандинг.
Напомним, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенева в начале августа запустила флешмоб под названием «Циркеннале» против проведения Уральской биеннале, которую планируется провести в здании цирка в Екатеринбурге. По мнению девушки, цирк — не место для художников, а на подобных выставках гибнут животные.