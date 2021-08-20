Стрит-арт о проблемах домашнего насилия появится в Нижнем Тагиле

Стрит-арт о проблемах домашнего насилия появится в Нижнем Тагиле
Стрит-арт о проблемах домашнего насилия появится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:31ОбществоФото: pixabay.com
Одна из работ уличной художницы из Екатеринбурга из серии, посвященной проблемам домашнего насилия, появится в Нижнем Тагиле.

Еще один рисунок из серии тематических граффити на злободневную тему появится в Нижнем Тагле на подобие того, что было на днях нарисовано в центре Екатеринбурга на улице Толмачева, 9. Граффити принадлежит екатеринбурженке Антонии Лев. Его она нарисовала при поддержке общественной организации «Стигма», пишет Znak.

Уличные картины на тему противодействия домашнему насилию появились благодаря финансовой помощи граждан — сбор средств был объявлен через краудфандинг.

Напомним, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенева в начале августа запустила флешмоб под названием «Циркеннале» против проведения Уральской биеннале, которую планируется провести в здании цирка в Екатеринбурге. По мнению девушки, цирк — не место для художников, а на подобных выставках гибнут животные.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы