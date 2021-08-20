Стрит-арт о проблемах домашнего насилия появится в Нижнем Тагиле

Еще один рисунок из серии тематических граффити на злободневную тему появится в Нижнем Тагле на подобие того, что было на днях нарисовано в центре Екатеринбурга на улице Толмачева, 9. Граффити принадлежит екатеринбурженке Антонии Лев. Его она нарисовала при поддержке общественной организации «Стигма», пишет Znak.