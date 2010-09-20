Бабье лето продержится на Среднем Урале до четверга
20 сентября 2010, 16:43ОбществоОльга
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Бабье лето и принесенное им тепло задержатся на Среднем Урале до 23 сентября. Как сообщает Свердловский гидрометцентр, в ближайшие два дня будет по-летнему тепло&nbsp;&mdash; до&nbsp;22&nbsp;градусов.
К 22 сентября на Среднем Урале на пару градусов похолодает. А к 24сентября погода изменится. Нас ждет всего 14-16 градусов и дожди.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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