Денис Шаповалов одолжил смычок тагильской виолончелистке
Первый классический музыкант, сыгравший на северном полюсе, и самый молодой преподаватель в истории Московской Консерватории. Человек, которого Мстислав Ростропович назвал своим музыкальным внуком и чей талант маэстро назвал великим. Денис Шаповалов совместным концертом с тагильским оркестром «Демидов-Камерата» 20 сентября открыл 16-й филармонический сезон в Нижнем Тагиле.
Послушать знаменитого виолончелиста можно будет в Городском дворцемолодежи в 18.30. Денис Шаповалов признался, что уже во время первойрепетиции подружился с оркестрантами и что «Демидов-Камерата» -прекрасные музыканты. На первой репетиции знаменитый виолончелистрассказал тагильским музыкантам, что от смычка зависит 80% качествазвука. Чтобы это доказать, он одолжил один из своих смычковвиолончелистке тагильского оркестра. Кстати, смычок, поделился смузыкантами Денис Шаповалов, стоит около 2,5 тысяч евро.
Но гораздо дороже, причем не только в материальном смысле, музыканту еговиолончель. Этой, как он говорит, «опытной девушке» уже 120 лет.Возраст по меркам музыкальных инструментов, кстати, достаточно молодой.Но за то время, что эта виолончель путешествует и играет вместе сДенисом, ей довелось побывать практически везде, кроме Антарктиды. Дажена Северном полюсе Шаповалов играл на ней. А сейчас вместе с ней приехалв Нижний Тагил.
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