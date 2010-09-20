Денис Шаповалов одолжил смычок тагильской виолончелистке

Послушать знаменитого виолончелиста можно будет в Городском дворцемолодежи в 18.30. Денис Шаповалов признался, что уже во время первойрепетиции подружился с оркестрантами и что «Демидов-Камерата» -прекрасные музыканты. На первой репетиции знаменитый виолончелистрассказал тагильским музыкантам, что от смычка зависит 80% качествазвука. Чтобы это доказать, он одолжил один из своих смычковвиолончелистке тагильского оркестра. Кстати, смычок, поделился смузыкантами Денис Шаповалов, стоит около 2,5 тысяч евро.

Но гораздо дороже, причем не только в материальном смысле, музыканту еговиолончель. Этой, как он говорит, «опытной девушке» уже 120 лет.Возраст по меркам музыкальных инструментов, кстати, достаточно молодой.Но за то время, что эта виолончель путешествует и играет вместе сДенисом, ей довелось побывать практически везде, кроме Антарктиды. Дажена Северном полюсе Шаповалов играл на ней. А сейчас вместе с ней приехалв Нижний Тагил.