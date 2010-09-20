ГИБДД пристально следит за ж/д переездами
20 сентября 2010, 17:18ОбществоОльга
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ГИБДД пристально следит за ж/д переездами. У нижнетагильских госавтоинспекторов стартовала операция по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах.
Будут проверяться разметка и знаки, состояние шлагбаумов, световых и звуковых сигналов. Проверять переезды будут до середины октября.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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