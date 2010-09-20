Мистер Dream живет в Тагиле!

С сентября и до конца ноября 10 интересных, ярких, творческих молодых людей будут демонстрировать свои таланты, удивлять своей находчивостью, радовать своей оригинальностью. Сражения с драконами не предвидится, но участников ждут испытания не легче. Им предстоит побывать в очень разных ролях. Так что участники действительно имеют возможность ракрыть все грани своих талантов. А уж зрительницы изучат претендентов со всех сторон.