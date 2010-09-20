Мистер Dream живет в Тагиле!
Засматриваемся на&nbsp;заезжих звезд, мечтаем о&nbsp;заморских принцах, а&nbsp;ведь в&nbsp;нашем городе живет очень много замечательных парней! Не&nbsp;верите? Телевизионный проект &laquo;Мистер Dream&raquo; разубедит вас. Этой осенью Тагил-ТВ совместно с&nbsp;модельным агенством Diamond ищут мужчину, достойного звания &laquo;Мужчина мечты&raquo;. Помогают им&nbsp;в&nbsp;этом тагильчанки.
С сентября и до конца ноября 10 интересных, ярких, творческих молодых людей будут демонстрировать свои таланты, удивлять своей находчивостью, радовать своей оригинальностью. Сражения с драконами не предвидится, но участников ждут испытания не легче. Им предстоит побывать в очень разных ролях. Так что участники действительно имеют возможность ракрыть все грани своих талантов. А уж зрительницы изучат претендентов со всех сторон.
Зрители Тагил-ТВ уже познакомились с участниками во время «Визитки» — первого этапа конкурса. Впереди 2-ой, творческий, этап конкурса и 3-ий — оригинальный сюрприз. После каждого этапа начинается смс-голосование, на основании которого жюри принимает решение. Финал конкурса пройдет 27 ноября в клубе 911. Имя Мистера Dream мы узнаем 12 декабря.
«Мистер Dream» выходит в эфир Тагил-ТВ раз в 2 недели. По понедельникам в 19.00 смотрите свежие выпуски передачи, по пятницам в 19:30 и воскресеньям в 17:50 — повторы.
Пользователи www.TagilCity.ru в стороне от конкурса не останутся! Вам предстоит выбрать Мистера Dream по версии TagilCityпри помощи голосования.
Выберем Мистера Dream вместе!
© Ольга Орехова TagilCity.ru