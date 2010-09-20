Обычный гвоздь помог педагогу выиграть конкурс «Учитель года»

В номинации «Педагог дополнительного образования» руководитель музея политехнической гимназии Елена Юдина заняла второе место. Ее программа «Обычный гвоздь как артефакт» удивила членов жюри. За время 30- минутного испытания тагильчанка рассказала екатеринбургским пятиклассникам много интересного про обычный гвоздь.

К примеру, дети узнали, что некоторые художники даже рисуют гвоздями. Как рассказала сама Елена Юдина, за второе место ей присудили Губернаторскую премию в размере ста тысяч рублей.