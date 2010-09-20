Обычный гвоздь помог педагогу выиграть конкурс «Учитель года»
20 сентября 2010, 17:26ОбществоОльга
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Обычный гвоздь помог нижнетагильскому педагогу выиграть конкурс «Учитель года». В Екатеринбурге выбирали лучшего учителя Свердловской области. Всего в финал прошли четверо педагогов из Нижнего Тагила, но призерах оказался только один.
В номинации «Педагог дополнительного образования» руководитель музея политехнической гимназии Елена Юдина заняла второе место. Ее программа «Обычный гвоздь как артефакт» удивила членов жюри. За время 30- минутного испытания тагильчанка рассказала екатеринбургским пятиклассникам много интересного про обычный гвоздь.
К примеру, дети узнали, что некоторые художники даже рисуют гвоздями. Как рассказала сама Елена Юдина, за второе место ей присудили Губернаторскую премию в размере ста тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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