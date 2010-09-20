Пенсионный фонд проведет обучающие семинары для нижнетагильских работодателей
20 сентября 2010, 17:00ОбществоОльга
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Пенсионный фонд проведет обучающие семинары для нижнетагильских работодателей.
С 1 октября специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле иПригородном районе начнут принимать от работодателей отчетность постраховым взносам за III квартал. Если до конца октября отчетностьпредставлена не будет, страхователя оштрафуют. Чтобы максимальнооблегчить работодателям сдачу отчетов и помочь им разобраться вособенностях заполнения документов, работники нижнетагильскогоуправления Пенсионного фонда будут проводить обучающие семинары.
Руководителей предприятий и организаций, представителей бухгалтерских икадровых служб ждут каждую среду и пятницу в 15.00 по адресу: ул.Ленина, 15. Дополнительную информацию можно получить по телефону:41-64-44.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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