Пенсионный фонд проведет обучающие семинары для нижнетагильских работодателей

С 1 октября специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле иПригородном районе начнут принимать от работодателей отчетность постраховым взносам за III квартал. Если до конца октября отчетностьпредставлена не будет, страхователя оштрафуют. Чтобы максимальнооблегчить работодателям сдачу отчетов и помочь им разобраться вособенностях заполнения документов, работники нижнетагильскогоуправления Пенсионного фонда будут проводить обучающие семинары.