Школьники-лидеры Нижнего Тагила обратятся к депутатам
20 сентября 2010, 17:20ОбществоОльга
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Школьники-лидеры Нижнего Тагила обратятся к депутатам. Как рассказала председатель городского совета федерации детских и молодежных объединений Александра Саламатова, обращение будет принято на лидерских сборах, которые пройдут с 24-го по 26-е сентября.
На эти сборы, напомним, соберутся активисты-старшеклассники всех школНижнего Тагила. Они составят обращение, призывающее помочь реализоватьпроекты ФДО, запланированные на этот учебный год. Обращения ребятанаправят в городские школы и депутатам нижнетагильской думы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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