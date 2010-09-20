Школьники-лидеры Нижнего Тагила обратятся к депутатам

На эти сборы, напомним, соберутся активисты-старшеклассники всех школНижнего Тагила. Они составят обращение, призывающее помочь реализоватьпроекты ФДО, запланированные на этот учебный год. Обращения ребятанаправят в городские школы и депутатам нижнетагильской думы.