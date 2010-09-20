Снова сухо и снова горим

Две прибывшие пожарные машины из Висима и Уральца за несколько часов локализовали и потушили пожар. Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, если бы поселку угрожала опасность, то на место выехали бы дополнительные расчеты, в том числе и из Нижнего Тагила.