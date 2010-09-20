Снова сухо и снова горим
20 сентября 2010, 17:36ОбществоОльга
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Большой пожар в окрестностях Усть-Утки. Огонь вспыхнул там вчера днем на площади шесть гектаров. Горела сухая трава. До приезда первых пожарных расчетов с огнем боролись пять местных жителей.
Две прибывшие пожарные машины из Висима и Уральца за несколько часов локализовали и потушили пожар. Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, если бы поселку угрожала опасность, то на место выехали бы дополнительные расчеты, в том числе и из Нижнего Тагила.
Добавим, за прошедшие выходные на территории Нижнего Тагила и пригорода зарегистрировано пять аналогичных пожаров. Во всех случаях горела сухая трава.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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