20 сентября исполняется 37 лет автошколе СТК «Строитель». Это название в городе знают очень хорошо. «СТК „Строитель“ — это настоящий бренд в Нижнем Тагиле!» — с гордостью говорит методист клуба Любовь Дербилова.

В чем преимущества автошколы СТК «Строитель»? Во-первых, 37 лет на рынке автоуслуг уже вызывает доверие. К тому же автошкола имеет высокий процент сдачи экзамена в ГИБДД — 40%. По сдаче экзаменов «Строитель» на протяжении многих лет не опускается ниже второго места. Занятия в автошколе проходят на собственном автодроме и в учебном классе, оборудованном тренажером, компьютером, необходимыми стендами. Обучение проводится на современных автомобилях: автопарк был обновлен два года назад.

Основной фактор в любом деле — человеческий. В «Строителе» с этим тоже полный порядок. Коллектив постоянный, опытные инструктора: из шести четверо имеют высшее образование. Основной костяк коллектива работает в клубе более 20 лет. И у всех от директора до сторожа одна цель — поддерживать репутацию клуба. «Весь коллектив беспокоится за наше имя. Нам надо держать марку! Инструктора действительно стараются научить хорошо», рассказывает Любовь Дербилова.

«Строитель» — клуб при ДОСААФ РОСТО, и обучение водителей — не единственное направление его деятельности. СТК «Строитель» активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи: поддерживает кадетский класс школы № 65, курирует стрелковую секцию в школе № 69. Благодаря материальной помощи СТК «Строитель»занятия в секции бесплатные. Ребята секции регулярно участвуют в соревнованиях по стрельбе и показывают хорошие результаты. В 2010 году воспитанник секции Тимур Петров занял пятое место на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России». СТК «Строитель» помогает ребятам выехать на соревнования, покупает форму, оплачивает дорогу.

Выбирая обучение в СТК «Строитель», вы выбираете проверенное качество и уверенность на дороге. Не ищите, где учат дешево, ищите, где учат хорошо!