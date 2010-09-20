Студенты пед. академии покорили «Тропу Ермака»

14 команд, каждая – из четырех человек, из Нижнего Тагила, Екатеринбургаи Алапаевска решили испытать свою выносливость и владение навыками разных видов туризма. Сначала участникам пришлось совершить 15-километровый сплав по реке Тагил от поселка Песчаный до горы Медвдеь-Камень. Там их ждал беговой этап гонки – ориентирование. Затем –горная часть состязания, развернувшаяся на скалистой части горы. Самым изматывающим и, как оказалось, решающим судьбу команд стало ориентирование.