Студенты пед. академии покорили «Тропу Ермака»
Студенты педагогической академии покорили «Тропу Ермака». В воскресенье прошла мультигонка «Тропа Ермака», организованная нижнетагильским клубом туристов «Азимут».
14 команд, каждая – из четырех человек, из Нижнего Тагила, Екатеринбургаи Алапаевска решили испытать свою выносливость и владение навыками разных видов туризма. Сначала участникам пришлось совершить 15-километровый сплав по реке Тагил от поселка Песчаный до горы Медвдеь-Камень. Там их ждал беговой этап гонки – ориентирование. Затем –горная часть состязания, развернувшаяся на скалистой части горы. Самым изматывающим и, как оказалось, решающим судьбу команд стало ориентирование.
В общей сложности на преодоление дистанции у участников ушло около трех часов. Самыми быстрыми оказались студенты Нижнетагильской социально-педагогической академии Владимир Иленков, Павел Дровняшкин, Андрей Черный и Сергей Ионов.
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