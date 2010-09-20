В Свердловской области будут искать золото
20 сентября 2010, 16:55ОбществоОльга
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В Свердловской области будут искать золото. Как сообщает УрБК со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии России, утверждены перечни участков недр, предлагаемых в этом году для геологического изучения.
В перечнях утверждено в общей сложности 112 объектов, содержащих нефть,газ, золото, алмазы, а также ресурсы подземных вод и лечебных грязей.Геологическое изучение недр на золото предлагается вести в том числе ина территории Свердловской области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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