Депутаты хотят объединить ОСАГО и КАСКО.

Комитет Госдумы по финансовому рынку намерен проработать идею о внедрении совмещенного полиса ОСАГО и АВТОКАСКО с возможностью установления франшизы по такой страховке.



СХЕМА ПРИМЕРНА ТАКАЯ:

1. ОСТАВИТЬ ТАРИФЫ ОСАГО НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ для граждан РФ.

2. Увеличить лимиты до 400 000 руб. по имуществу, до 500 000 руб. по жизни и здоровью, как и планировалось.

3. Выплаты по здоровью производить по таблице выплат как в страховании ОСОПО.

4. Установить для граждан РФ РЕГРЕССНУЮ БЕЗУСЛОВНУЮ ФРАНШИЗУ по договору ОСАГО (например — 5 000 руб./10 000 руб./25 000 руб.) и соответствующие коэффициенты для тарифов. Регрессная франшиза (часть убытков, которую страховая компания вправе взыскать с виновника ДТП) работает следующим образом:

Страхователь при заключении договора ОСАГО выбирает РАЗМЕР ФРАНШИЗЫ. При действующей цене полиса — франшиза 25 000 руб. Чем меньше франшиза, тем дороже полис.

Если по его вине будет причинен вред другому лицу/имуществу, то страховая компания выплачивает потерпевшему весь ущерб в пределах лимитов, а потом взыскивает франшизу с виновника.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• отпадает необходимость в повышении тарифов, граждане довольны, страховщики тоже.

• обеспечивается соблюдение права потерпевшего на возмещение вреда в полном объёме.

• необходимость вернуть франшизу страховщику это серьёзный экономический стимул ездить аккуратнее, избегать аварийных ситуаций, а не надеется, что страховая за всё заплатит.

• страхование ОСАГО становится действенным экономическим рычагом влияния на безопасность и стимулирует её повышение.

• франшиза 25 000 руб., которая будет у большинства страхователей, не пожелавших заплатить больше, приблизительно равна средней страховой выплате, т.е. ущерб по мелким ДТП будет фактически оплачиваться за счёт виновника ДТП и, вероятно, виновник, если себя таковым признает, предпочтёт возместить ущерб напрямую потерпевшему.