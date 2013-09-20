«Где мой меланин?», - по Тагилу летает воробей-альбинос (ФОТО)

В паблике «Типичный Тагильчанин» пользователь Сашок Черезов запостил несколько фотографий абсолютно белого воробья. К слову, животных и птиц-альбиносов в дикой природе встретишь нечасто, как правило их выведением занимаются специалисты. Однако по городу летает пернатый, лишенный меланина (красящий пигмент) в покровах тела.

Если ему удастся найти себе такую же пару, то на свет появятся новые воробьи альбиносы. Забавный факт, но ученые пришли к выводу, что звери и птицы-альбиносы на порядок спокойнее своих сородичей: исследования проводились на мышах, гориллах, да и вообще всех альбиносах, которых когда-либо удалось обнаружить. С другой стороны, небойкому воробью вряд легко бороться за пропитание, за исключением случаев, когда люди с особым чаянием стараются покормить необычную птичку.