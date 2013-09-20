«Из двух зол приходится выбирать большее: или на прорыв, или на благоустройство», - тагильчанам придется немного подождать удобных дворов (ФОТО)

У нас меняли трубы во дворе, раскопали всё по периметру... Через недели полторы закопали, но закопали так, что не то что на машине ехать, а даже ногами по колдобинам ходить было невозможно. Мы написали в свою управляющую компанию и приложили фото, компания направила нашу жалобу в Тагилэнерго, так как нам ответили, что работы вела именно эта организация. Спасибо, конечно, им огромное, что, наконец-то, в наших старых домах стали хоть что-то делать, но потом...

В общем, послали технику и сравняли всё, но больше всего пострадал наш подъезд. Не могу предоставить фото того, что было до их работ, но, поверьте, был красивый двор, зелёный. А сейчас из моего подъезда выйти можно только в болотниках, особенно, если дожди. Сейчас холодно и земля подмёрзла, а потом что? Всё развезет! Мы просим, чтобы нам хотя бы всю эту грязь засыпали, ну хоть щебнем что ли. Дорогу то всю разрыли – грязища, -- рассказывает Елена на форуме TagilCity.ru.

Елена также предоставила наглядные фотографии, где очень хорошо видны последствия:

Фото пользователя Елены

Чтобы разобраться в ситуации, TagilCity.ru обратился в компанию Тагилэнерго, где в энергоцехе дали исчерпывающий комментарий по текущему состоянию дел:

У нас здесь работы проводил недобросовестный подрядчик, уже сколько раз пожалели. Несколько раз туда ездили, заставляли переделывать. Там и дорога провалилась у дома №71, а к домам перерыли дорожки – но это доделаем, добьем. Все, что сломано, мы восстановим. Пытаемся подрядчика заставить, если не получится, будем сами делать. Дело в том, что сейчас запуск, поэтому приходится из двух зол выбирать большее – или на прорыв и с благоустройством подождать… Поэтому и затянулось, сделаем обязательно. Администрация Тагилстроевского района все это держит на контроле и ходит раздает штрафы по 20 тысяч, так что сделаем.

Таким образом, тагильчанам нужно немного подождать, и как только пройдет запуск отопления, компания комплексно займется благоустройством территорий.