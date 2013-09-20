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«Из двух зол приходится выбирать большее: или на прорыв, или на благоустройство», - тагильчанам придется немного подождать удобных дворов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Из двух зол приходится выбирать большее: или на прорыв, или на благоустройство», - тагильчанам придется немного подождать удобных дворов (ФОТО)

20 сентября 2013, 10:10Общество
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