Книги в магазине Уралвагонзавода дешевле одежды: мерзни, но читай про Вагонку
С момента, когда стало известно, что Уралвагонзавод запускает свою линию одежды, открывает магазины и даже интернет-шоп прошло уже два месяца, но тагильчане не перестают обсуждать этот феномен.
Конечно, самый большой ажиотаж вызывает сам факт: одежда, обувь, аксессуары под брендом УВЗ. В проведенном опросе большинство скептически восприняли идею, а идею корпорации даже осветили в «Народных частушках». Видео на фоне проходной завода собрало массу лайков, и это стало неплохим пиаром.
К слову, едва ли кто еще не побывал хоть из любопытства на сайте с продукцией бренда УВЗ, правда, любопытством у многих все и закончилось. Тагильчан всерьез удивили расценки. Например, футболки там не меньше 790 рублей, обувь в районе 4000 рублей, а цены на легкие куртки начинаются от 3200 рублей. Интересный факт, но сайте можно купить и книги, так или иначе связанные с Вагонкой, корпорацией. Есть «Прогулки по Вагонке», «Музей бронетанковой техники», «Во имя победы» и другие - все от 250 до 600 рублей.
Возможно, здесь скрытый намек, что лучше обогащать себя знаниями, нежели новой одеждой, хотя вряд ли. Открытым остается вопрос: а вы уже купили себе что-нибудь в брендовом магазине?
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