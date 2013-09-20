Книги в магазине Уралвагонзавода дешевле одежды: мерзни, но читай про Вагонку

Конечно, самый большой ажиотаж вызывает сам факт: одежда, обувь, аксессуары под брендом УВЗ. В проведенном опросе большинство скептически восприняли идею, а идею корпорации даже осветили в «Народных частушках» . Видео на фоне проходной завода собрало массу лайков, и это стало неплохим пиаром.

К слову, едва ли кто еще не побывал хоть из любопытства на сайте с продукцией бренда УВЗ, правда, любопытством у многих все и закончилось. Тагильчан всерьез удивили расценки. Например, футболки там не меньше 790 рублей, обувь в районе 4000 рублей, а цены на легкие куртки начинаются от 3200 рублей. Интересный факт, но сайте можно купить и книги, так или иначе связанные с Вагонкой, корпорацией. Есть «Прогулки по Вагонке», «Музей бронетанковой техники», «Во имя победы» и другие - все от 250 до 600 рублей.