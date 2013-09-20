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Пенсионный фонд рекомендует направлять средства материнского капитала на образование детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионный фонд рекомендует направлять средства материнского капитала на образование детей

20 сентября 2013, 11:40ОбществоЕвгения
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