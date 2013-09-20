Пенсионный фонд рекомендует направлять средства материнского капитала на образование детей

Такой возможностью уже воспользовались 90 семей, проживающих в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе. На образование детей тагильские семьи уже направили 5 миллионов рублей.

На сегодняшний день в Управлении Пенсионного фонда принято 98 заявлений на оплату образовательных услуг и 6 заявлений на оплату содержания детей в детских дошкольных учреждениях на общую сумму 6 миллионов рублей. Первый платеж Пенсионный фонд осуществляет не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Чаще всего тагильские семьи платят за обучение детей в вузах Нижнего Тагила или Екатеринбурга.

Механизм оплаты прост. Владельцы сертификата должны заключить договор с образовательным учреждением, а потом предоставить этот договор в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. Договор должен содержать размер и сроки оплаты за обучение ребенка.

При этом учебное учреждение должно быть аккредитованным. Оно может быть государственным или негосударственным. Владельцу сертификата нужно, помимо паспорта и самого сертификата, предоставить всего один документ – копию договора на оказание платных образовательных услуг, заверенную образовательным учреждением. Из списка требуемых документов исключены лицензия на право осуществления образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации (если планируется обучение в негосударственном образовательном учреждении). Подтверждением наличия у образовательного учреждения аккредитации служит ссылка на номер и дату свидетельства о государственной аккредитации, содержащаяся в самом договоре на оказание платных образовательных услуг.

Также в связи с активным обсуждением в СМИ вариантов развития программы поддержки семей, имеющих детей, Пенсионный фонд напоминает владелицам сертификата на материнский капитал, что распоряжение средствами материнского капитала временем не ограничено. Поэтому появляющаяся информация о том, что нужно успеть воспользоваться сертификатом до 2016 года, не соответствует действительности. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, нет необходимости спешить с его распоряжением, особенно учитывая то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его размер составлял 250 тысяч рублей, то в 2013 году – уже почти 409 тысяч рублей.