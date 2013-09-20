Представители ЕВРАЗ НТМК стали победителями конкурса «Славим человека труда!»

Победителем конкурса «Славим человека труда!» стал электрогазосварщик цеха ремонта и обслуживания оборудования №2 ЕВРАЗ НТМК Сергей Свинин, второе место занял электрогазосварщик энергоремонтно-го цеха ЕВРАЗ НТМК Богдан Зимин, третий результат у электросварщика СУМЗа Николая Колпакова.

Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа. В первом, теоретическом, участникам предстояло ответить на 30 вопросов тес-тов из области металловедения, теории сварки, электробезопасности, промышленной безопасности и охраны труда. На втором этапе, конкурсанты демонстрировали практические навыки выполнения заданий. Сварщикам предстояло в условиях ограниченного времени заварить шов в потолочном положении.

Члены жюри определяли качество работ во время инструментального и ультразвукового контроля с помощью специалистов лаборатории неразрушающего контроля ЕВРАЗ НТМК.

Владислав Пинаев, министр промышленности и науки Свердловской области: «Конкурс профессионального мастерства – это один из вариантов, как можно отметить работников предприятий, специалистов разных профессий, чьими руками куётся достояние Свердловской области. Хотел бы поблагодарить руководство ЕВРАЗ НТМК за возможность провести конкурс на одном из флагманов металлургической отрасли».

Алексей Кушнарев, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК: «Конкурс «Славим человека труда!» - это целое рабочее движение. Считаю, что его создание очень важно для Свердловской области и всей страны. Профессия электрогазосварщик одна из основных на производстве. От качества их работы зависит производительность труда подразделений и целых предприятий».

ЕВРАЗ НТМК не случайно выбран местом проведения областного конкурса профессионального мастерства электрогазосварщиков. Накануне на комбинате после реконструкции открыта сварочная мастерская – одна из лучших в регионе. Ежемесячно здесь смогут обучаться и проходить аттестацию более 70 человек. ЕВРАЗ направил на реализацию проекта около 3 млн рублей.